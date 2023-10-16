РФ наступает на Купянск, а США готовят помощь Украине и Израилю: новости за выходные

Российские оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении, а американский президент Джо Байден продвигает в Конгрессе новый пакет помощи для Украины и Израиля.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 14 октября:

Новости за 15 октября:

Новый пакет вооружений для Израиля и Украины

В Белом доме сообщили, что новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет значительно больше 2 млрд долларов.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения этого пакета.

Наступление россиян на Купянск

Россияне снова активизировались на Лимано-Купянском направлении, но достичь какого-либо значительного прогресса им пока не удалось.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, это уже не первая попытка россиян наступать на Купянск. Впервые оккупанты пытались снова захватить украинский город летом, но попытка была провальной для российской армии.

Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами

В субботу, 14 октября, из Тель-Авива в Бухарест вылетел первый эвакуационный самолет с украинцами на борту.

Выборы в Польше

На парламентских выборах в Польше предварительно побеждает правящая партия "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским.

Украина берет ПВО в аренду

Украина берет в аренду систему противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту в холодный период. Однако страны, предоставляющие такую услугу, не раскрывают.

"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

МОК планирует провести Олимпийские киберспортивные игры

Международный олимпийский комитет хочет создать первые в истории Олимпийские игры по киберспорту.

По словам президента МОК Томаса Баха, в мире в компьютерные игры играют три миллиарда человек, а более 500 миллионов из них интересуются киберспортом.

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