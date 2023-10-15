Україна бере ППО в оренду. Що про це кажуть Повітряні сили

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу не розкривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати", - сказав він.

Речник додав, що протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період. Йдеться не лише про самі установки, але й про боєкомплекти, ракети.

Ігнат наголосив, що не буде розкривати країни, які надали чи нададуть Україні системи ППО в оренду.

"Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували", - додав речник.

ППО для України

Варто зазначити, українська влада наголошує, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом військової допомоги від партнерів та союзників. Зокрема, ППО стала також темою переговорів під час засідання "Раштайну". Як повідомив президент Володимир Зеленський, у цьому питанні є певні позитивні новини.

Також Зеленський наголошував, що енергетичний терор Росії цієї зими може бути в ще більших масштабах.

За словами глави держави, Україна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак Росії.