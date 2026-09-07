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Київ скорочує комендантську годину з 10 вересня

14:30 07.09.2026 Пн
1 хв
Міська влада також підготувала рішення для пасажирів, які прибувають до столиці із запізненням
aimg Валерій Ульяненко
Київ скорочує комендантську годину з 10 вересня Фото: комендантська година у Києві стане коротшою (Getty Images)
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Рада оборони Києва ухвалила рішення про скорочення тривалості комендантської години у столиці. У зв'язку з цим міський громадський транспорт також змінить графік роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Відповідно до постанови уряду та ініціатив міста, комендантську годину в Києві буде скорочено на одну годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Ці зміни офіційно набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Через оновлення безпекових правил місто адаптує роботу інфраструктури:

  • графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину;
  • графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ не змінюється.

Кличко також повідомив, що через запізнення поїздів міська влада запроваджує додаткові заходи для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

"Під час комендантської години місто організує 4 автобусних маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про намір переглянути чинні правила комендантської години через зміну тактики російських атак.

Зокрема, владі українських міст запропонують самостійно визначити доцільність зміни часових рамок, враховуючи безпекову ситуацію та потреби бізнесу.

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