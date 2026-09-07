Київ скорочує комендантську годину з 10 вересня

Рада оборони Києва ухвалила рішення про скорочення тривалості комендантської години у столиці. У зв'язку з цим міський громадський транспорт також змінить графік роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Відповідно до постанови уряду та ініціатив міста, комендантську годину в Києві буде скорочено на одну годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Ці зміни офіційно набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Через оновлення безпекових правил місто адаптує роботу інфраструктури:

графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину;

графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ не змінюється.

Кличко також повідомив, що через запізнення поїздів міська влада запроваджує додаткові заходи для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

"Під час комендантської години місто організує 4 автобусних маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу", - зазначив мер столиці.