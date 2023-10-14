Російські атаки на Авдіївку провалились по всьому місту, - ISW

Російські спроби атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалилися - їх наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Джерела аналітиків стверджували, що російські сили продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також опублікували повідомлення про попередні заяви щодо російського контролю над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодного доказу того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. Російський військовий блогер зазначив, що ЗСУ використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку.

Російський доброволець у 4-й бригаді так званої "ЛНР" (2-й армійський корпус, Південний військовий округ) заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.

Також він оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку.

Доброволець зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних укріпленнях", поки їхні сили не закінчаться.

Ключові висновки

Повідомляється, що триваючі російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач у всьому місті.

Російські військові командування обмежують обговорення наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі, ймовірно, намагаючись адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які відображаються в російському інформаційному просторі навколо цих операцій.

Кремль, ймовірно, намагається сформувати російські наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля, після чого російські війська можуть перехопити оперативну ініціативу в Україні.

13 жовтня українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжують знищувати об’єкти критичної інфраструктури України за допомогою безпілотників і ракет, а також здійснюють локалізовані транскордонні рейди.

Російська влада заарештувала чотирьох адвокатів, які представляють інтереси відомих опозиційних діячів, за звинуваченням в екстремізмі 13 жовтня, ймовірно, щоб створити умови для майбутніх виборів президента Росії у 2024 році.

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки, Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області і просувалися на різних ділянках фронту.

Співробітник української військової розвідки завершиться, що російські сили намагаються озброїти новостворені військові формування.

Як повідомлялось, 12 і 13 жовтня українські партизани обстрілювали російські військові сили в тилових районах на півдні України.

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