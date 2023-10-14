З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями

З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію речника МЗС України Олега Ніколенка.

За його словами, на борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 - діти.

"Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців", - повідомив Ніколенко.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

Україна працює над евакуацією громадян. Зокрема, було розповсюджено 200 квитків на перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

Вчора в МЗС повідомили, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними загинуло щонайменше 11 громадян України.

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