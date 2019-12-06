В результате пожара в Одессе погибли четыре человека

Количество погибших в результате пожара в одесском колледже возросло до 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ.

По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 двух погибших человек. Личность жертв устанавливается.

Ранее РБК-Украна писало, что студентка, которая считалась пропавшей без вести, нашлась. Она на момент пожара была в другом месте. Также 5 декабря также нашли живой женщину, которая числилась пропавшей без вести.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Пожар мог произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Правоохранители рассматривают также версию поджога.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек.

Кроме того, президент Владимир Зеленский распорядился провести массовые проверки из-за пожара в Одессе.

Ранее был опубликован официальный список пропавших.