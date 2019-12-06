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Еще одна пропавшая без вести во время пожара в Одессе нашлась живой

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 14:55
Еще одна пропавшая без вести во время пожара в Одессе нашлась живой
Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Полиция нашла Анастасию Василян, об исчезновении которой сообщили родители

Девушка, которая считалась пропавшей без вести в результате пожара в одесском колледже, нашлась живой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, полиция нашла 18-летнюю Анастасию Василян, об исчезновении которой сообщили родители.

"С ней все в порядке. Она, действительно, училась в этом колледже, но сейчас студенткой не является. В момент пожара девушка была в другом месте", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера женщина по имени Руслана, которая числилась пропавшей без вести, нашлась живой. На момент пожара она не находилась в здании колледжа.

Отметим, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Возгорание могло произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек.

Кроме того, президент Владимир Зеленский распорядился провести массовые проверки из-за пожара в Одессе.

Ранее был опубликован официальный список пропавших.

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