Количество жертв пожара в Одессе возросло до трех

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Личность третьей погибшей устанавливается

Количество жертв, погибших во время пожара в одесском колледже возросло до трех. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, спасатели обнаружили тело женщины. Ее личность устанавливается.

"Вынесли тело еще одной погибшей. Таким образом, по состоянию на 15:30 пятницы в результате пожара погибло три человека. Еще 12 человек числятся пропавшими", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что студентка, которая считалась пропавшей без вести, нашлась. Она на момент пожара была в другом месте. Также 5 декабря также нашли живой женщину, которая числилась пропавшей без вести.

Отметим, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Возгорание могло произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек.

Кроме того, президент Владимир Зеленский распорядился провести массовые проверки из-за пожара в Одессе.

Ранее был опубликован официальный список пропавших.