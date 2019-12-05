Названа вероятная причина пожара в одесском колледже

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Пожар в одесском колледже мог произойти из-за возгорания удлинителя

Пожар в одесском колледже мог начаться из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, ссылаясь на данные спасателей.

Куцый также сообщил, что каркас здания в нормальном состоянии, но все простенки - в аварийном.

"Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете", - отметил Куцый.

Здание колледжа сведено 1914 года и имело немало конструкций и элементов из древесины и тростника, добавил он.

"Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции", - отметил председатель ОГА.

Ранее в Одесской областной государственной администрации сообщили, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинитель.

Сегодня вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидации последствий пожара.