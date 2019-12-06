В результаті пожежі в Одесі загинули чотири людини

Кількість загиблих в результаті пожежі в одеському коледжі зросла до 4 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні.

5 грудня о 17.40 тіло однієї людини виявлено при проведенні пошукових робіт.

За станом на 15:30 6 грудня під час розбору завалів виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Особистість жертв встановлюється.

Раніше РБК-Украна писало, що студентка, яка вважалася зниклою безвісти, знайшлася. Вона на момент пожежі була в іншому місці. Також 5 грудня також знайшли жінку живою, яка значилася зниклою безвісти.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Пожежа могла статися через подовжувач в закритому кабінеті. Правоохоронці розглядають також версію підпалу.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті пожежі зросла до 32 осіб.

Крім того, президент Володимир Зеленський розпорядився провести масові перевірки через пожежу в Одесі.

Раніше був опублікований офіційний список зниклих.