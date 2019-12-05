Опубликован список пропавших в пожаре в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В пожаре в Одессе пропали 14 человек

Опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже. Об этом сообщает издание "Думская".

В результате происшествия пострадали 29 человек, одна из пострадавших вчера погибла. В список пропавших попали:

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;

2. Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.



7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.



8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.



9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.



10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.



11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.



12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Напомним, также был опубликован список пострадавших в результате пожара в Одессе, который начался вчера около 10 утра.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

Сообщалось, что пожар в одесском колледже мог начаться из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете.

Сегодня вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидации последствий пожара.