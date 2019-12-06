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Число пострадавших из-за пожара в Одессе превысило 30

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 09:57
Число пострадавших из-за пожара в Одессе превысило 30
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В результате пожара в Одессе пострадали уже 32 человек

Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 32. Об этом сообщает издание "Думская", ссылаясь на данные мэрии.

Отмечается, что вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших в результате пожара в Одессе.

Отметим, в Одессе из-за масштабного пожара в колледже третий день продолжаются поисково-спасательные работы. "Всего к работам привлечено 47 ед. техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.

В свою очередь, в МВД инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности.

Сообщалось, что пожар в здании одесского колледжа мог произойти из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога.

Также был опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже.

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