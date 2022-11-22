Резолюція НАТО щодо Росії та розміщення Patriot на кордоні з Україною: новини за 21 листопада

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний трибунал. У той же час Польща домовилася з Німеччиною щодо розміщення систем ППО Patriot поблизу кордону з Україною.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 21 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

За добу, 20 листопада, українські військові відбили всі атаки росіян поблизу десяти населених пунктів у Донецькій області.

У британській розвідці розповіли, що російські військові стають уразливішими в районі Сватового Луганської області. При цьому командування хоче зберегти контроль над містом.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські військові намагаються штурмувати Білогорівку Луганської області. Тим часом наші воїни рухаються у напрямку Сватово-Кремінної.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені.

Українським військовим вдалося знищити пункт управління та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також ЗСУ "накрили" два райони скупчення окупантів.

Росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). В результаті обстрілу окупантів поранено двох людей.

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й найвище керівництво російської федерації. Резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", - заявив нардеп, голова постійної делегації України в Парламентська асамблея НАТО Єгор Чернев.

Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot

Німеччина досягла угоди про перекидання з Німеччини до Польщі до українського кордону зенітних ракетних комплексів Patriot.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, таке розміщення систем ППО дозволить "хоч би на тій ділянці фронту захистити наше небо цими комплексами".

Ізраїль готовий надати Україні озброєння, якщо Росія отримає ракети від Ірану

Ізраїль пригрозив Росії через ймовірну закупівлю іранських балістичних ракет. Глава Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що його країна готова у відповідь розпочати постачання озброєння Україні.

При цьому Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та Росії.

У Міноборони назвали мету окупантів на сході після втрати Херсона

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що після втрати Херсона окупанти намагаються підняти бойовий дух та концентрують свої сили на сході. Їхньою метою є вихід на кордони Донецької області.

"Російська армія не залишає своєї мети вийти на кордони Донецької області, але ЗСУ дуже потужно відбивають усі атаки. Ціна того, що ворог не просувається, надто висока", - зазначила вона.

Мільйони українців будуть змушені залишити домівлі через холоди, - прогноз ВООЗ

Від 2 до 3 мільйонів жителів України, ймовірно, залишать свої будинки через настання холодів, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

За його словами, такий прогноз ґрунтується на тому, що сотні тисяч приміщень по всій Україні не мають газопостачання, і через це українці не лише не можуть приготувати їжу, але й також позбавлені опалення.

У ДСНС попередили про негоду в низці областей. Закликали водіїв бути обережнішими

В Україні в низці областей очікується ожеледиця та сильний туман. Водіїв закликали бути обережнішими на дорогах .

"За даними Укргідрометцентру, 22 листопада у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, вночі у західних областях туман, видимість 200-500 метрів", - пише прес-служба ДСНС.