Росіяни стають більш вразливими біля Сватового, - британська розвідка

Російські військові стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області. При цьому командування хоче зберегти контроль над містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

За даними розвідки, протягом останніх семи днів навколо Сватового тривають інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами.

"Завдяки тому, що південно-західна лінія фронту Росії тепер більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватове тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ", - повідомляють у розвідці.

Також зазначається, що російські лідери, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет, оскільки воно є достатньо великим містом у Луганській області.

При цьому командирам, ймовірно, досить тяжко підтримувати надійну оборону. Вони також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька.

Розвідка додає, що як оборонна, так і наступальна спроможність Росії продовжують стримуватися через гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою, адже росіяни давно укріпилися на цьому напрямку за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області.

До того ж, аналітики ISW зазначали, що на лінії Сватово-Кремінна під час контрнаступальних дій ЗСУ точаться бої. Погодні умови, що погіршуються, впливають на бойові дії.

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