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Ізраїль готовий надати Україні озброєння, якщо Росія отримає ракети від Ірану

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Єрусалим, Понеділок 21 листопада 2022 12:40
Ізраїль готовий надати Україні озброєння, якщо Росія отримає ракети від Ірану Фото: Ізраїль пригрозив РФ через постачання іранських ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль пригрозив Росії через можливу закупівлю іранських балістичних ракет. Єрусалим заявив, що готовий у відповідь розпочати постачання озброєння Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю" та телеканал "Кан".

Відповідну заяву зробив голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата. Єрусалим застерігає Росію від закупівлі іранських ракет. За його словами, якщо це станеться, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні.

При цьому, за даними видання, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та Росії. Відповідну ноту посол Ізраїлю у Москві передав заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія домовилася з Іраном про купівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км. Також Іран продовжить постачати РФ ударні безпілотники.

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Російська Федерація Ізраїль Іран ракети
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