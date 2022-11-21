В Україні відреагували на можливе розміщення систем Patriot на польському кордоні

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що Польща розмістить системи протиракетної оборони Patriot на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.