Росіяни обстріляли Херсон, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського .

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляла про звуки вибухів у Херсоні.

Зазначимо, що вчора окупанти також обстрілювали Херсон. В результаті атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

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