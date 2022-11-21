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Росіяни обстріляли Херсон, є поранені

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Херсон, Понеділок 21 листопада 2022 12:28
Росіяни обстріляли Херсон, є поранені Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Херсон (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляла про звуки вибухів у Херсоні.

Зазначимо, що вчора окупанти також обстрілювали Херсон. В результаті атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

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Херсон Війна Росії проти України
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