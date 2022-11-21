У Міноборони назвали мету окупантів на сході після втрати Херсона

Після втрати Херсона окупанти намагаються підняти бойовий дух та концентрують свої сили на сході. Їхньою метою є вихід на кордони Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Після того, як звільнили Херсон, а це досить деморалізуючий факт для них, вони шукають місце застосування сили, щоб були хоча б тактичні новини для них, щоб підняти бойовий дух. Вони концентрують свої зусилля на сході, а найгарячіша точка - це Донецька область", - розповіла Маляр.

За її словами, зараз кількість атак окупантів на сході зменшилася через погоду, але постійні обстріли продовжуються. Щодня окупанти здійснюють майже 400 обстрілів.

"Російська армія не залишає своєї мети вийти на кордони Донецької області, але ЗСУ дуже потужно відбивають усі атаки. Ціна того, що ворог не просувається, надто висока", - додала заступник міністра оборони.