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В ДСНС попередили про негоду в низці областей. Закликали водіїв бути обережніше

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Понеділок 21 листопада 2022 14:45
В ДСНС попередили про негоду в низці областей. Закликали водіїв бути обережніше Фото: в ДСНС попередили про негоду в низці областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні в низці областей очікується ожеледь та сильний туман. Водіїв закликали бути обережніше на дорогах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 22 листопада у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, вночі у західних областях туман, видимість 200-500 метрів", - пише пресслужба ДСНС.

У Києві та області на дорогах очікується ожеледь. Загалом погодні умови ймовірно призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

ДСНС закликає водіїв бути уважнішими й дотримуватись правил дорожнього руху, а також контролювати швидкість транспорту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 21 листопада, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. При цьому на дорогах можлива ожеледь.

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