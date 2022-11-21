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Російські військові з реактивної артилерії атакували Вовчанськ: є поранені

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Вовчанськ, Понеділок 21 листопада 2022 21:54
Російські військові з реактивної артилерії атакували Вовчанськ: є поранені Фото: Російські військові з реактивної артилерії атакували Вовчанськ (воен ТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок обстрілу окупантів поранено дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору.

"Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення", - додав очільник області.

Їхній стан медики оцінюють як середній.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 листопада, російські військові знову атакували Вовчанськ (Харківська область). Окупанти з артилерії обстріляли приватний сектор міста.

Також у п'ятницю, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ. Внаслідок атаки постраждали будинки.

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