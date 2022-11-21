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Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot

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Варшава, Понеділок 21 листопада 2022 20:52
Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot Фото: Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина досягла угоди про перекидання з Німеччини до Польщі до українського кордону зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства оборони Німеччини.

"Польща — наш друг, партнер і, як сусід України, особливо вразливий. Разом із моїм колегою Маріушем Блащаком ми домовилися поставити Польщі системи Patriot та забезпечити безпеку її повітряного простору за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter. Деталі цієї співпраці зараз опрацьовуються фахівцями обох країн", - Заявила Ламбрехт.

Міністр оборони Польщі підтвердив домовленість щодо встановлення систем ППО в український кордон. За його словами, залишається лише визначити версію системи ППО, як швидко їх буде передано до Польщі і як довго вони будуть розміщені в країні.

Раніше ми писали, що Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot.

Перед цим Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему протиракетної оборони Patriot, щоб вона змогла захистити свій повітряний простір від потенційно можливих ракетних обстрілів.

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