Уламки впали на будинки, заблоковані люди: наслідки атаки на Київ

Стали відомі перші наслідки російської атаки на Київ, що відбулася у ніч на вівторок, 8 вересня.

За даними КМВА, у Солом'янському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації цього ж району пошкоджено тришоверховий житловий будинок.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.

У КМВА закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 4:25

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район - бригада вже прямує на місце.

Згодом Кличко повідомив про нові наслідки атаки: у Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу, а попередньо в житловому будинку заблоковані люди. У Подільському та Дарницькому районах зафіксували загоряння на нежитлових територіях.