Уламки впали на будинки, заблоковані люди: наслідки атаки на Київ
Стали відомі перші наслідки російської атаки на Київ, що відбулася у ніч на вівторок, 8 вересня.
РБК-Україна розповідає всі відомі деталі.
За даними КМВА, у Солом'янському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації цього ж району пошкоджено тришоверховий житловий будинок.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.
У КМВА закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Оновлено 4:25
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район - бригада вже прямує на місце.
Згодом Кличко повідомив про нові наслідки атаки: у Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу, а попередньо в житловому будинку заблоковані люди. У Подільському та Дарницькому районах зафіксували загоряння на нежитлових територіях.
Напередодні росіяни завдали дронового удару по Київщині - на Бориспільщині та Фастівщині дрони знищили сім вантажівок і двічі атакували логістичний комплекс, через що рятувальникам довелося повторно гасити пожежі.
Того ж дня під удар потрапив і Запоріжжя - "Шахеди" спалили торговельний центр City Mall разом із товаром, хоча сам заклад закрився ще минулого тижня. Три безпілотники спричинили масштабну пожежу, і рятувальникам довелося ліквідовувати одразу шість осередків займання на площі 700 квадратних метрів.