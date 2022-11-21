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Ворог штурмує Білогорівку та зруйнував Макіївку: Гайдай про ситуацію в Луганській області

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Понеділок 21 листопада 2022 11:42
Ворог штурмує Білогорівку та зруйнував Макіївку: Гайдай про ситуацію в Луганській області Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (tribun)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються штурмувати Білогорівку Луганської області. Тим часом наші воїни рухаються в напрямку Сватове-Кремінна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За словами голови Луганської ОВА, росіяни вщент зруйнували Макіївку. В населеному пункті залишається близько 40 цивільних, а у Невському - близько 150.

"З боку Білогорівки - там більше оборонні дії, рашисти не припиняють атакувати населений пункт. Орки розглядають село і як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська", - заявив Гайдай.

Гайдай додав, що відповідно до уточненої інформації, наші воїни знищили колону техніки росіян у Сиротиному.

"У Невському справи кращі - люди вже, навіть, почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства.
Місцевим регулярно підвозять гумдопомогу", - додав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Гайдая, ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області, попри постійне поповнення особового складу у росіян.

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