Reuters дізналось, куди росіяни ударили "Орєшніком" на Львівщині

Удар "Орєшніком" по Львівщині

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Припускалося, що запустили балістичну ракету "Орєшнік".

Перед цим монітори повідомили, що була зафіксована незвичайна активність на ракетному полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ.

Росіяни підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна. Саме цим росіяни пояснили черговий теракт проти України.

Пізніше атаку російським "Орєшніком" підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Вдень Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою росіяни атакували Львівщину. Обстріл вже кваліфікували як воєнний злочин.

В ЄС зазначили, що російський диктатор Володимир Путін демонструє, що не хоче миру, а на дипломатію відповідає ракетними ударами. Пуск "Орєшніка" по Україні - це попередження для Європи та США.

Зазначимо, що відстежувала ворожу ракету Польща - Україна заздалегідь знала про можливий пуск та попередила партнерів.

