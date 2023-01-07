Рекордний пакет військової допомоги від США і ліцемірство "різдвяного перемир'я": новини за 6 січня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед Різдвом . Він привітав громадян України і попросив звертати увагу на повітряну тривогу під час свят. Крім того, президент провів низку бесід в онлайн-форматі, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, а також зустрівся з американськими сенаторами. Обговорювали ситуацію на фронті та євроінтеграцію, говорили про пакети військової допомоги.

Детальніше про те, що сталося у п’ятницю, 6 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти сьогодні двічі вдарили ракетами по Краматорську, а також обстріляли Курахове у Донецькій області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та лікарня. Крім того, російські загарбники обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали.

“Втрати російської армії в Україні можуть перевищувати 300 тисяч осіб вбитими та пораненими. Проте керівництву РФ байдуже на цифри”, - заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Збройні сили України вперше увійшли до топ-15 найсильніших армій світу. При цьому Росія все ще зберігає друге місце у цьому рейтингу.

Америка оголосила про рекордний пакет військової допомоги

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley. З'явилися деталі та повний список озброєнь.

Міністр оборони Резніков озвучив дані по кількості ракет у росіян. Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього, у росіян лишилося лише 12% іранських дронів.

“Різдвяне перемир’я” Росії: пастка і ліцемірство

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам запровадити "різдвяне перемир'я". Однак ця пропозиція відразу ж була відкинута українською стороною та розкритикована на Заході.

Росіяни за перші три години "перемир'я" 14 разів обстріляли Луганську область.

Російські окупанти можуть готувати терористичні акти у храмах на окупованих територіях у період святкування Різдва.

До Білорусі на спеціальному поїзді прибуло близько 800 російських військових. Крім того, сьогодні до Білорусі надійшло ще три ешелони військової техніки з Російської Федерації. Проте українські прикордонники відповіли, що не бачать зараз загрозливі рухи на кордоні з Білоруссю.

Російська Федерація продовжує заходи з мобілізації. Це необхідно ворогу для підтримування наступу й поповнення своїх втрат. Тому готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні.

Погода та електропостачання на вихідних: що чекати українцям

Українці мають бут готовими до поновлення аварійних відключень світла, оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі, попередив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У Києві обіцяють відключати світло на вихідних чітко за графіками.

У суботу та неділю, 7 та 8 січня, в Україні прогнозується холодна погода. Зокрема температура повітря вночі опуститься до -20 градусів.