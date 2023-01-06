Росіяни за перші три години "перемир'я" 14 разів обстріляли Луганську область

Російські війська не дотримались обіцяного Володимиром Путіним перемир’я. У п’ятницю, 6 січня, вони тричі штурмували один із населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, у перші три години обіцяного перемир’я, з 12:00 до 15:00 п’ятниці, 6 січня, окупанти 14 разів били з артилерії.

"Коротко про 3 години путінського "різдвяного перемир'я" у Луганській області. Рашисти 14 разів били з артилерії та тричі штурмували один із наших населених пунктів", - написав Гайдай.

Він додав, що у деокупованих селах області люди цілий день вимушені сидіти у підвалах.