ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни за перші три години "перемир'я" 14 разів обстріляли Луганську область

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 06 січня 2023 21:08
Росіяни за перші три години "перемир'я" 14 разів обстріляли Луганську область Фото: росіяни за перші три години перемир'я 14 разів обстріляли Луганську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська не дотримались обіцяного Володимиром Путіним перемир’я. У п’ятницю, 6 січня, вони тричі штурмували один із населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, у перші три години обіцяного перемир’я, з 12:00 до 15:00 п’ятниці, 6 січня, окупанти 14 разів били з артилерії.

"Коротко про 3 години путінського "різдвяного перемир'я" у Луганській області. Рашисти 14 разів били з артилерії та тричі штурмували один із наших населених пунктів", - написав Гайдай.

Він додав, що у деокупованих селах області люди цілий день вимушені сидіти у підвалах.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін доручив ввести так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

Нагадаємо, Федоров повідомляв, що росіяни у Мелітополі почали перевдягатися в цивільне, щоб таким чином вишукувати місцевих партизанів.

Окрім того, представники окупаційної "поліції" у Мелітополі оголосили у розшук своїх військових за грабіж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет