Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, - Генштаб

Російська Федерація продовжує заходи з мобілізації. Це необхідно ворогу для підтримування наступу й поповнення своїх втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінк у Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби росіяни завдали:

1 ракетний удар;

12 ударів з РСЗВ, у тому ж числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

Аби підтримувати свій наступальний потенціал, росіяни продовжують заходи з мобілізації.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших - обороняється", - пише пресслужба.

Ситуація на напрямках:

на Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено;

без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині;

обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині;

під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині; на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області;

вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області; на Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині; на Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області;

обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області; на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської;

від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської; на Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Досягнення наших героїв

Протягом доби наша авіація завдала удару по району зосередження російських окупантів, однак результати поки що уточнюються.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника", - пише пресслужба.