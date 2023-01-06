Невеликий сніг, місцями дощ та мінус 20: прогноз погоди на вихідні

У суботу та неділю, 7 та 8 січня, в Україні прогнозується холодна погода. Зокрема температура повітря вночі опуститься до -20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозом синоптиків, температура повітря у східних та північно-східних областях вночі становитиме -14 -20 градусів, а вдень -6 -13.

На решті території країни у вихідні температура вночі опуститься до -7 -14 градусів, а вдень до -1 -7. У західних та південно-західних областях вночі прогнозується 0 -6 градусів, а вдень від -1 до +5.

У вихідні буде переважно без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий сніг, місцями з дощем. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Раніше повідомлялося, що на Різдво в Україну прийдуть сильні морози, але зиму відчують не всі регіони. При цьому потепління прийде вже із 10 січня.

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