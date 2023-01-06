Рєзніков озвучив дані по кількості ракет у росіян: інфографіка

Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього у росіян лишилося лише 12% іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Рєзнікова.

За його даними, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет. Він відмітив, що окупанти мають 11% балістичних ракет "Іскандер", 9% "Калібрів", 16% Х-101. "Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - написав Рєзніков. Фото: У Міноборони підрахували залишки ракет та дронів у російських військових(twitter.com/oleksiireznikov)