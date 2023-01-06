Ворог готовий завдати удар. Шмигаль попередив про можливі відключення світла
Українці мають бут готовими до поновлення аварійних відключень світла. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні", - зазначив Шмигаль.
При цьому він звернув увагу, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня споживання зросло.
"Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень", - пояснив Шмигаль.
Він нагадав, що від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться.
"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - попередив Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що споживання електроенергії в країні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря та попередили українців про аварійні відключення.
Додамо, тим часом українські військові попереджають, що росіяни можуть завдати масованого удару в період з 6 по 7 січня.
При цьому, українська влада також неодноразово попереджала про можливі ракетні атаки на новорічні та різдвяні свята.
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