Рекордный пакет военной помощи от США и лицемерие "рождественского перемирия": новости за 6 января

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед Рождеством . Он поздравил граждан Украины и попросил обращать внимание на воздушную тревогу во время праздников. Кроме того, президент провел ряд бесед в онлайн-формате, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, а также встретился с американскими сенаторами. Обсуждали ситуацию на фронте и евроинтеграцию, говорили о пакетах военной помощи.

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 6 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты сегодня дважды ударили ракетами по Краматорску, а также обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома и больница. Кроме того, российские захватчики обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате атаки один спасатель погиб, еще четверо пострадали.

"Потери российской армии в Украине могут превышать 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако руководству РФ безразличны эти цифры”, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. Россия все еще сохраняет второе место в этом рейтинге.

Америка объявила о рекордном пакете военной помощи

Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley. Появились детали и полный список вооружений.

Министр обороны Резников озвучил данные по количеству ракет у россиян. Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, у россиян осталось всего 12% иранских дронов.

"Рождественское перемирие" России: ловушка и лицемерие

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам ввести "рождественское перемирие" . Однако это предложение сразу же было отвергнуто украинской стороной и раскритиковано на Западе.

Россияне за первые три часа "перемирия" 14 раз обстреляли Луганскую область.

Российские оккупанты могут готовить террористические акты в храмах на оккупированных территориях в период празднования Рождества.

В Беларусь на специальном поезде прибыло около 800 российских военных. Кроме того, сегодня в Беларусь прибыло еще три эшелона военной техники из Российской Федерации. Однако украинские пограничники ответили, что не видят сейчас угрожающие движения на границе с Беларусью.

Российская Федерация продолжает предпринимать меры по мобилизации. Это необходимо врагу для поддержания наступления и восполнения своих потерь. Поэтому готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре.

Погода и электроснабжение на выходных: что ждать украинцам

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку россияне могут нанести новые ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Киеве обещают отключать свет на выходных четко по графику.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 января, в Украине прогнозируется холодная погода. В частности, температура воздуха ночью опустится до -20 градусов.