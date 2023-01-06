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Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську: є пошкодження

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Краматорськ, П'ятниця 06 січня 2023 13:01
Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську: є пошкодження Ілюстративне фото: росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 6 січня, вже двічі вдарили ракетами по Краматорську у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Він повідомив, що внаслідок атаки є влучання у приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомляв, що сьогодні зранку росіяни обстрілювали місто.

Як повідомлялося раніше, 3 січня окупанти знову вдарили по Краматорську, постраждав працівник бригади з ремонту електромереж.

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Краматорськ Донецька область
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