Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську: є пошкодження

Російські окупанти сьогодні, 6 січня, вже двічі вдарили ракетами по Краматорську у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

Він повідомив, що внаслідок атаки є влучання у приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомляв, що сьогодні зранку росіяни обстрілювали місто.

Як повідомлялося раніше, 3 січня окупанти знову вдарили по Краматорську, постраждав працівник бригади з ремонту електромереж.

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