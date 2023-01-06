Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську: є пошкодження
Ілюстративне фото: росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську (Getty Image)
Російські окупанти сьогодні, 6 січня, вже двічі вдарили ракетами по Краматорську у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Він повідомив, що внаслідок атаки є влучання у приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомляв, що сьогодні зранку росіяни обстрілювали місто.
Як повідомлялося раніше, 3 січня окупанти знову вдарили по Краматорську, постраждав працівник бригади з ремонту електромереж.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.