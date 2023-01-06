Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь

Фото: з'явилися деталі та повний список озброєнь, які нададуть США Україні (Getty Images)

У п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги. Сума допомоги становила 3,075 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Пентагону та Держдепартаменту США.

Новий пакет допомоги включає скорочення запасів техніки Міністерства оборони на 2,85 млрд доларів для негайного надання Україні та 225 млн доларів у рамках військового фінансування для створення довгострокового потенціалу та підтримки модернізації збройних сил України. Він також включає 682 млн доларів для європейських партнерів та союзників, щоб допомогти стимулювати та заповнити пожертвування військового обладнання Україні. До нового пакету військової допомоги входять: 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW та 250 000 патронів калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних транспортних засобів (MRAP);

138 машин HMMWV;

18 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);

36 105-мм буксированих гаубиць та 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

ракети ППО РИМ-7;

4 тисячі авіаційних ракет Zuni;

приблизно 2 тисячі протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та патрони до гранатометів та стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення та оптика.