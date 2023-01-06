США оголосили рекордний пакет допомоги для України. Що до нього увійде
Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Каріна Жан-П'єра на брифінгу.
"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - зазначила вона.
За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.
Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:
- додаткові ракетні системи HIMARS
- бронемашини HUMVEE
- бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP
- зенітні ракети Sea Sparrow
- легкі танки M2 Bradley
Оновлено (20:56)
На новину вже встиг відреагувати керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Таке Різдво. 3 млрд доларів військової допомоги для України. У пакет увійшли смаколики - HIMARS; MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow; також M2 Bradley", - написав він у Telegram.
Детальніше про останні читайте у матеріалі РБК-Україна "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".
Фото: характеристики M2 Bradley (інфографіка armyinform.com.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підготовки українських військових на своїй території. Зокрема йдеться про навчання на системах протиракетної оборони Patriot.
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