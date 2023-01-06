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США оголосили рекордний пакет допомоги для України. Що до нього увійде

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Вашингтон, П'ятниця 06 січня 2023 19:56
США оголосили рекордний пакет допомоги для України. Що до нього увійде Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Каріна Жан-П'єра на брифінгу.

"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - зазначила вона.

За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.

Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:

  • додаткові ракетні системи HIMARS
  • бронемашини HUMVEE
  • бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP
  • зенітні ракети Sea Sparrow
  • легкі танки M2 Bradley

Оновлено (20:56)

На новину вже встиг відреагувати керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Таке Різдво. 3 млрд доларів військової допомоги для України. У пакет увійшли смаколики - HIMARS; MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow; також M2 Bradley", - написав він у Telegram.

Детальніше про останні читайте у матеріалі РБК-Україна "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".

США оголосили рекордний пакет допомоги для України. Що до нього увійде

Фото: характеристики M2 Bradley (інфографіка armyinform.com.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підготовки українських військових на своїй території. Зокрема йдеться про навчання на системах протиракетної оборони Patriot.

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