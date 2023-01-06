У Києві обіцяють відключати світло чітко за графіками на вихідних

Зазвичай вихідні у Києві могли проходити майже без відключень світла, проте у зв'язку з похолоданням енергетики вимушені вдаватися до планових графіків відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

Він зазначив, що зазвичай на вихідних енергетики можуть подавати більше електроенергії для споживання. Ці вихідні також не мали стати виключенням, але проте на декілька днів прогнозують значне похолодання.

"Я вже говорив: кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання. А зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними", - зазначив Коваленко.

При цьому він додав, що через морози можуть ставатися і локальні аварії. З огляду на це він закликає українців бути уважними та обережно використовувати електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу.

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень світла, оскільки окупанти можуть завдати нових ракетних ударів.

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