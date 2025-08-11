Рекордна операція дронів ГУР та удар РФ по Запоріжжю: новини за вихідні

Українська розвідка здійснила рекордний удар безпілотників по цілях у глибині РФ, а російська армія завдала авіаційного удару по Запоріжжю.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Ухта опинилась під атакою дронів ГУР

Вдень 10 серпня в Ухті пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті почалися проблеми з електропостачанням та інтернетом.

Місцеві повідомляли про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу. Варто зауважити, що від найближчої точки кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі напряму відстань у більш як 1500 кілометрів.

Джерела РБК-Україна в ГУР зазначили, що у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

За даними розвідки, даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2000 кілометрів від Києва.

Росіяни атакували автовокзал у Запоріжжі

Ввечері, 10 серпня, російські окупанти вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Ще один КАБ влучив біля медичної клініки.

Внаслідок обстрілу постраждали люди. Станом на 21:00 відомо про не менше, ніж 19 потерпілих, тривають рятувальні роботи на місці теракту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський теракт в Запоріжжі. Глава держави зазначив, що окупанти не хочуть зупиняти вбивства цивільних, вони шукають, як знищити Україну.

Зауважимо, що РБК-Україна показувало, як виглядає автовокзал у Запоріжжі після атаки росіян.

На Луганщині відкрили програму підготовки снайперів

Дітей з окупованих територій Луганської області росіяни готують бути снайперами. Центр військово-патріотичного виховання "Воїн" запровадив новий напрям підготовки.

Як зауважив глава Луганської ОВА Олексій Харченко, протягом літніх профільних змін юнаків та дівчат вчать влучно стріляти на велику відстань.

Примітно, що тренують дітей інструктори, 75% з яких брали участь у війні в Україні.

Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

В суботу, 9 серпня, кілька ударних дронів атакували завод з виробництва "Шахедів", що розташований у республіці Татарстані поблизу міста Нижньокамськ.

За даними, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед".

Як повідомили джерела РБК-Україна, СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.

На Харківщині двоє хлопців зґвалтували підлітка

В Харківській області слідчі поліції повідомили про підозру групі зловмисників, які причетні до зґвалтування неповнолітньої дитини. Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

Правоохоронці зауважили, що під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск.

Окупанти застосували ракету, схожу на українську

Російські окупанти застосували новий зразок невідомої малогабаритної крилатої ракети, яка за зовнішнім виглядом і концепцією дуже схожа на українську ракету "Пекло".

Детальніше, що відомо про нову ракету росіян та чим вона схожа на українську, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пілоти ЗСУ знищили рідкісний міномет КНДР

Українські FPV-пілоти в Сумській області знищили північнокорейський 140‑мм міномет, який використовували російські військові.

Рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться у зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном.

Путін і Лукашенко можуть готувати міграційну кризу в ЄС

Глава Кремля Володимир Путін, судячи з усього, об'єднався з лівійським польовим командиром, щоб спровокувати нову міграційну кризу в ЄС.

Як пише The Telegraph, Єврокомісія зафіксувала зростання кількості авіарейсів між східним лівійським містом Бенгазі та столицею Білорусі Мінськом.

Зауважимо, що раніше самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинувачували в тому, що він дозволяв мігрантам приземлятися в Мінську аналогічними рейсами, а потім допомагав перевозити їх у тимчасові табори на кордонах із Польщею, Литвою та Латвією.

Рубіо звинуватив Макрона

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Очільник американської дипломатії зазначив, що переговори з ХАМАС зірвалися того дня, коли Макрон ухвалив одностороннє рішення про визнання Палестинської держави