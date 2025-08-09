Знову крадуть ідеї? Окупанти застосували нову крилату ракету, схожу на українську

Російські окупанти застосували новий зразок невідомої малогабаритної крилатої ракети, яка за зовнішнім виглядом і концепцією дуже схожа на українську ракету "Пекло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Згодом ще один Telegram-канал оприлюднив зображення збитої ракети з уточненням, що йдеться все ж таки іншу, досі невідому крилату ракету , яку за виглядом можна порівняти із британсько-французькою крилатою ракетою типу Storm Shadow, а концептуально - на українську ракету "Пекло".

Так, 7 серпня зранку один з моніторингових каналів оприлюднив інформацію про проліт крилатої ракети типу " Бандероль " до Миколаєва з південного напрямку.

За даними видання, російські військові віднедавна мають на озброєнні новий зразок невеликої крилатої ракети. Наразі відомо, що ворог вже кілька разів нею завдавав ударів по території України.

Російська ракета "Бандероль"

Передусім у цьому контексті нагадаємо, що та ж "Бандероль" - це також новий зразок ворожого озброєння, про який вперше публічно стало відомо навесні цього року і який спочатку вважали дроном.

Згодом стало відомо, що під цією назвою насправді ховається крилата ракета типу S8000, яку до того ж росіяни самі "засвітили" на полігоні "Капустин Яр" і яка візуально схожа на американську AGM-158C LRASM, бо на цьому вся схожість закінчується.

У випадку російської "Бандеролі" йдеться про відносно дешеву крилату ракету, яка має дальність до 500 км.

"Бандероль" або ж S8000 оснащується китайським турбореактивним двигуном типу SW800Pro-A95, а також має низку компонентів західного виробництва. Бойова частина ОФБЧ-150 має масу у 114,3 кг.

Зауважимо, що навесні цього року ГУР розкрило всі відомі характеристики даної ракети.

Українська ракета "Пекло"

З огляду на те, що нова російська крилата ракета концептуальна схожа на "Пекло", варто згадати й про цей зразок озброєння - вперше її представили наприкінці минулого року, і йдеться саме про невелику крилату ракету, хоча її й називають "ракето-дроном".

З відкритих даних відомо, що вона має дальність до 700 км та може розвивати швидкість до 700 км/год. Ймовірна довжина до 2 метрів, бойова частина - понад 50 кг, оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном.

Перше відео підтвердження та результат застосування ракети "Пекло" по окупантах зʼявилося у червні цього року.