Залишилися самі руїни: як виглядає автовокзал у Запоріжжі після атаки росіян (фото)
Центральний автовокзал у Запоріжжі після російської атаки керованими авіабомбами 10 серпня частково зруйновано. Фото понівеченої будівлі вже з'явилися у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Запорізьку ОВА.
"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", - повідомили у ДСНС.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждало 19 осіб, одну людину рятувальники деблокували з-під завалів. Рятувальні роботи на місці російського теракту тривають. В ДСНС показали фото напівзруйнованої будівлі.
В Запорізькій ОВА повідомили, що серед постраждалих в стані середньої тяжкості перебувають чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років. Цих постраждалих довелося ушпиталити. В ОВА також показали фото з місця теракту росіян.
Нагадаємо, що російські окупанти ввечері, 10 серпня, вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Ще один КАБ влучив біля медичної клініки.
Внаслідок обстрілу постраждали люди. Станом на 21:00 10 серпня відомо про не менше, ніж 19 постраждалих, тривають рятувальні роботи на місці теракту.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський теракт в Запоріжжі. Глава держави зазначив, що окупанти не хочуть зупиняти вбивства цивільних, вони шукають, як знищити Україну.