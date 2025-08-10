ua en ru
Залишилися самі руїни: як виглядає автовокзал у Запоріжжі після атаки росіян (фото)

Україна, Неділя 10 серпня 2025 21:12
Залишилися самі руїни: як виглядає автовокзал у Запоріжжі після атаки росіян (фото) Фото: будівля автовокзалу в Запоріжжі після атаки РФ (Запорізька ОВА)
Автор: Антон Корж

Центральний автовокзал у Запоріжжі після російської атаки керованими авіабомбами 10 серпня частково зруйновано. Фото понівеченої будівлі вже з'явилися у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Запорізьку ОВА.

"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждало 19 осіб, одну людину рятувальники деблокували з-під завалів. Рятувальні роботи на місці російського теракту тривають. В ДСНС показали фото напівзруйнованої будівлі.

Фото: наслідки удару по автовокзалу Запоріжжя (ДСНС України)

В Запорізькій ОВА повідомили, що серед постраждалих в стані середньої тяжкості перебувають чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років. Цих постраждалих довелося ушпиталити. В ОВА також показали фото з місця теракту росіян.

Фото: наслідки удару по автовокзалу Запоріжжя (Запорізька ОВА)

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері, 10 серпня, вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Ще один КАБ влучив біля медичної клініки.

Внаслідок обстрілу постраждали люди. Станом на 21:00 10 серпня відомо про не менше, ніж 19 постраждалих, тривають рятувальні роботи на місці теракту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський теракт в Запоріжжі. Глава держави зазначив, що окупанти не хочуть зупиняти вбивства цивільних, вони шукають, як знищити Україну.

