Зеленський про удар в Запоріжжі: Росія шукає, як знищити Україну, світ має відповісти

Російські військові вдарили по Запоріжжю. Влучили по житлових кварталах, автовокзалу та навіть по медичній клініці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що зараз у Запоріжжі українські рятувальники, медики, поліцейські та усі інші служби допомагають після удару російських бомб.

"Авіабомби - по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей", - додав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні росіяни знову продовжили забирати життя по всьому периметру фронту: у прифронтових громадах, у прикордонних містах, українських селах.

На думку президента, жодні дедлайни й очікування від них не працюють.

"Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, - це шлях, як убити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли б зберегти життя, - немає", - додав він.

З огляду на це, на думку Зеленського, потрібні санкції та тиск.

"Сила потрібна - сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - підсумував президент.