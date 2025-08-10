Зеленський про удар в Запоріжжі: Росія шукає, як знищити Україну, світ має відповісти
Російські військові вдарили по Запоріжжю. Влучили по житлових кварталах, автовокзалу та навіть по медичній клініці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що зараз у Запоріжжі українські рятувальники, медики, поліцейські та усі інші служби допомагають після удару російських бомб.
"Авіабомби - по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей", - додав Зеленський.
Він наголосив, що сьогодні росіяни знову продовжили забирати життя по всьому периметру фронту: у прифронтових громадах, у прикордонних містах, українських селах.
На думку президента, жодні дедлайни й очікування від них не працюють.
"Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, - це шлях, як убити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли б зберегти життя, - немає", - додав він.
З огляду на це, на думку Зеленського, потрібні санкції та тиск.
"Сила потрібна - сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - підсумував президент.
Обстріли Запоріжжя та області
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область, застосовуючи для атак дрони, авіабомби та ракети.
Сьогоднішній день не став виключенням. Надвечір 10 серпня у Запорізькій області та місті Запоріжжя пролунали вибухи через ворожий удар із застосуванням керованих авіаційних бомб.
Як незабаром стало відомо, окупанти вдарили КАБом по Центральному автовокзалу Запоріжжя. Зауважимо, що станом на 19:20, кількість поранених внаслідок атаки РФ по Запоріжжю - сягнула 12.