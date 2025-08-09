Дрони атакували завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані РФ (відео)

Кілька ударних дронів сьогодні вдень, 9 серпня, атакували завод з виробництва "Шахедів", що розташований у республіці Татарстані поблизу міста Нижньокамськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Нижньокамськ розташований поряд з містом Єлабуга, де росіяни розгорнули масове виробництво ударних безпілотників типу "Шахед".

За попередніми даними, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед". Судячи з відео, на місці влучання розпочалась пожежа.

Росія масштабує виробництво ударних дронів

Раніше стало відомо, що Росія інвестувала щонайменше 3 млрд доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.

Також перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону заявив, що російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі.

Він зазначив, що невдовзі окупанти почнуть переходити на реактивні дрони, а отже, Україні вже потрібно працювати над розв'язанням цієї проблеми.

Детальніше про те, як "Шахеди" стали розумнішими та що Росія вбудувала в іранські дрони, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.