РФ перетворює дітей на зброю: на Луганщині відкрили програму підготовки снайперів
На окупованій території Луганської області Росія запровадила нову програму підготовки дітей-снайперів. У центрі "Воїн" юнаків та дівчат вчать стріляти на далекі відстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.
За даними Харченка, дітей з окупованих територій Луганської області росіяни готують бути снайперами.
"У 2025 році центр військово-патріотичного виховання "Воїн" запровадив новий напрям підготовки - снайпінг", - розповів він.
Як зауважив глава ОВА, протягом літніх профільних змін юнаків та дівчат вчать влучно стріляти на велику відстань.
Примітно, що тренують дітей інструктори, 75% з яких брали участь у війні в Україні.
"Дітей лишають майбутнього вже сьогодні - за кілька років їх відправлять воювати", - зазначив Харченко.
Життя на окупованих територіях
Зауважимо, що цього літа стало відомо, що окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями.
Під виглядом "занять з психологом" росіяни фіксуватимуть ознаки нелояльності до раніше встановленого режиму.
Варто зазначити, що після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. За наказами російської влади в школах та вишах привезені з РФ вчителі навчають українських дітей російській історії.
Так, минулого року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.
Окрім дітей окупанти активно намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється, вигадують все нові й нові "покарання".