РФ перетворює дітей на зброю: на Луганщині відкрили програму підготовки снайперів

Луганська область, Неділя 10 серпня 2025 16:49
РФ перетворює дітей на зброю: на Луганщині відкрили програму підготовки снайперів Фото: окупанти на Луганщині готують дітей-снайперів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На окупованій території Луганської області Росія запровадила нову програму підготовки дітей-снайперів. У центрі "Воїн" юнаків та дівчат вчать стріляти на далекі відстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.

За даними Харченка, дітей з окупованих територій Луганської області росіяни готують бути снайперами.

"У 2025 році центр військово-патріотичного виховання "Воїн" запровадив новий напрям підготовки - снайпінг", - розповів він.

Як зауважив глава ОВА, протягом літніх профільних змін юнаків та дівчат вчать влучно стріляти на велику відстань.

Примітно, що тренують дітей інструктори, 75% з яких брали участь у війні в Україні.

"Дітей лишають майбутнього вже сьогодні - за кілька років їх відправлять воювати", - зазначив Харченко.

Життя на окупованих територіях

Зауважимо, що цього літа стало відомо, що окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями.

Під виглядом "занять з психологом" росіяни фіксуватимуть ознаки нелояльності до раніше встановленого режиму.

Варто зазначити, що після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. За наказами російської влади в школах та вишах привезені з РФ вчителі навчають українських дітей російській історії.

Так, минулого року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.

Окрім дітей окупанти активно намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється, вигадують все нові й нові "покарання".

Луганськ Війна Росії проти України Окупанти
Новини
