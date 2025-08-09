Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела

СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

На складі зберігалися готові до використання ударні дрони "Шахед" та іноземні комплектуючі для їхнього виробництва.

На оприлюднених кадрах видно, як дрон СБУ влучає безпосередньо в будівлю хабу. Відразу після вибуху спалахнула пожежа. Відстань від України до об’єкта - близько 1300 км.

У відомстві наголосили, що склади зберігання "Шахедів" є законною військовою ціллю, адже саме ними РФ регулярно атакує українські міста.

"Кожна така успішна спецоперація зменшує можливості ворога вести загарбницьку війну проти України", - заявили в СБУ.