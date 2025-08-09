ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела

Субота 09 серпня 2025 13:34
UA EN RU
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела Фото: Термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані вразили дрони СБУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

На складі зберігалися готові до використання ударні дрони "Шахед" та іноземні комплектуючі для їхнього виробництва.

На оприлюднених кадрах видно, як дрон СБУ влучає безпосередньо в будівлю хабу. Відразу після вибуху спалахнула пожежа. Відстань від України до об’єкта - близько 1300 км.

У відомстві наголосили, що склади зберігання "Шахедів" є законною військовою ціллю, адже саме ними РФ регулярно атакує українські міста.

"Кожна така успішна спецоперація зменшує можливості ворога вести загарбницьку війну проти України", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, що кілька ударних дронів сьогодні вдень, 9 серпня, атакували завод з виробництва "Шахедів", що розташований у республіці Татарстані поблизу міста Нижньокамськ.

За даними, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед".

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН