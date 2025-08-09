Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані на відстані понад 1000 км від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.
На складі зберігалися готові до використання ударні дрони "Шахед" та іноземні комплектуючі для їхнього виробництва.
На оприлюднених кадрах видно, як дрон СБУ влучає безпосередньо в будівлю хабу. Відразу після вибуху спалахнула пожежа. Відстань від України до об’єкта - близько 1300 км.
У відомстві наголосили, що склади зберігання "Шахедів" є законною військовою ціллю, адже саме ними РФ регулярно атакує українські міста.
"Кожна така успішна спецоперація зменшує можливості ворога вести загарбницьку війну проти України", - заявили в СБУ.
Нагадаємо, що кілька ударних дронів сьогодні вдень, 9 серпня, атакували завод з виробництва "Шахедів", що розташований у республіці Татарстані поблизу міста Нижньокамськ.
За даними, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед".