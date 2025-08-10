Дрони ГУР уперше атакували ворожий НПЗ за 2000 км від України, - джерела

Сьогодні, 10 серпня, у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2000 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки України.

Як повідомляють джерела в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від Києва.

Зазначається, що уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

За інформацією тамтешніх Telegram-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби.

Окремі місцеві публіки також повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна.

Крім того, місцеві мешканці згадали й про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.

Джерела в українській розвідці додали, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.