Дрони ГУР уперше атакували ворожий НПЗ за 2000 км від України, - джерела
Сьогодні, 10 серпня, у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2000 кілометрів від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки України.
Як повідомляють джерела в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від Києва.
Зазначається, що уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
За інформацією тамтешніх Telegram-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби.
Окремі місцеві публіки також повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна.
Крім того, місцеві мешканці згадали й про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.
Джерела в українській розвідці додали, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
Атаки на Росію
Зауважимо, ми писали, що в Ухті сьогодні пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті почалися проблеми з електропостачанням та інтернетом.
Місцеві повідомляли про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу. Варто зауважити, що від найближчої точки кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі напряму відстань у більш як 1500 кілометрів.
Зауважимо, також що в ніч на сьогодні, 10 серпня, невідомі дрони атакували Саратовську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі НПЗ.
Варто відзначити, що незадовго до того під атакою невідомих дронів опинився Краснодарський край Росії. Тоді росіяни скаржилися на атаку НПЗ і військової частини в регіоні.
А вже вранці 8 серпня в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод. В результаті попадання дронів горіла технологічна установка з переробки газу і газового конденсату.