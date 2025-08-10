ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони ГУР уперше атакували ворожий НПЗ за 2000 км від України, - джерела

Україна, Неділя 10 серпня 2025 19:56
UA EN RU
Дрони ГУР уперше атакували ворожий НПЗ за 2000 км від України, - джерела Фото: дрони ГУР атакували російський НПЗ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Сьогодні, 10 серпня, у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2000 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки України.

Як повідомляють джерела в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від Києва.

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на &quot;бавовну&quot; на Ухтинському НПЗ (фото, відео)

Зазначається, що уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

За інформацією тамтешніх Telegram-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби.

Окремі місцеві публіки також повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна.

Крім того, місцеві мешканці згадали й про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.

Джерела в українській розвідці додали, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Атаки на Росію

Зауважимо, ми писали, що в Ухті сьогодні пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті почалися проблеми з електропостачанням та інтернетом.

Місцеві повідомляли про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу. Варто зауважити, що від найближчої точки кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі напряму відстань у більш як 1500 кілометрів.

Зауважимо, також що в ніч на сьогодні, 10 серпня, невідомі дрони атакували Саратовську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі НПЗ.

Варто відзначити, що незадовго до того під атакою невідомих дронів опинився Краснодарський край Росії. Тоді росіяни скаржилися на атаку НПЗ і військової частини в регіоні.

А вже вранці 8 серпня в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод. В результаті попадання дронів горіла технологічна установка з переробки газу і газового конденсату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна Росії проти України
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН