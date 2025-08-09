ua en ru
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет на Сумщині (відео)

Україна, Субота 09 серпня 2025 21:08
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет на Сумщині (відео) Фото: унікальна північнокорейська зброя знищена в Сумській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Сумській області FPV-пілоти успішно знищили рідкісний 140‑мм міномет північнокорейського виробництва, який росіяни отримали в рамках військового партнерства з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 225-й окремий штурмовий полк.

Українські FPV-пілоти в Сумській області знищили північнокорейський 140‑мм міномет, який використовували російські військові.

Рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться у зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном.

"І все ж, незалежно від походження або рідкості, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металобрухт", - зауважили українські військові.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що за останніми даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже понад один мільйон живої сили ворога. Як відомо, лише за минулу добу захисники ліквідували майже тисячу росіян.

Тим часом Міноборони Британії повідомила, що російські війська протягом минулого місяця змогли захопити близько 500-550 кв. км української території.

Раніше повідомлялось, що такий самий обсяг територій росіяни окупували й в червні. Варто зазначити, що найактивнішим напрямком фронту залишається Покровський. За минулу добу там зафіксували 45 атак ворога.

Варто зауважити, що всього протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 163 бойові зіткнення. До того ж Росія завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту в Україні можна дізнатись у звіті Генерального штабу України.

