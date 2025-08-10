Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)

В Ухті сьогодні пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті почалися проблеми з електропостачанням та інтернетом. Місцеві повідомляють про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після кількох гучних вибухів у районі Севастопольської вулиці пожежні машини одна за одною вирушили в бік аеропорту.

Містяни зазначають, що вибухів було кілька, і тепер у напрямку Ухтинського НПЗ працюють екстрені служби. Зокрема й самі місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ

За непідтвердженими даними, вибухи могли бути спричинені атакою безпілотників. Проте офіційної інформації з цього приводу наразі немає. У Єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що на території НПЗ немає загоряння чи викидів, і закликали жителів зберігати спокій.

Крім того, у місті розпочалася евакуація торгового центру "Ярмарок", який, за словами очевидців, можуть закрити до кінця дня.

Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.

Схожі перебої з інтернет-зв’язком зафіксовані і в Сиктивкарі. За словами очевидців, по всій Республіці Комі відключення відбуваються в районах, наближених до стратегічних об’єктів, зокрема заводів, у радіусі 5–10 км.

Місцева влада попереджає про можливу "безпілотну небезпеку" та просить громадян бути обережними.

Місцеві мешканці також діляться відео, на яких, за їхніми словами, зафіксовано політ дронів. Попри відсутність офіційного підтвердження, ці кадри вже поширилися мережею.

Зауважимо, що станом на 16:05 в аеропорту Ухти введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.