Рекорди НМТ-2025: скільки випускників взяли 200 балів і які предмети стали "пасткою"

У Міністерстві освіти й науки України розповіли, що вже мають результати всіх основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, всі учасники основних сесій НМТ поточного року вже отримали свої результати.
"Уже маємо результати всіх основних сесій НМТ, в яких узяли участь 285 тисяч учасників", - розповіли у відомстві.
Уточнюється, що в цілому явка становить 91%. За кордоном - 84%.
"Показник вищий за торішній і свідчить про відповідальне ставлення випускників до участі у вступній кампанії", - наголосили в МОН.
Українцям розповіли, що найбільше людей набрали рекордні 200 балів з математики. Таких учасників - 1163.
На другому місці опинилась англійська мова (765 максимальних результатів). На третьому - українська мова (200 балів отримали 658 учасників).
Зазначається, що у всіх предметах, крім німецької мови, кількість 200-бальників серед тих, хто складав тест в Україні, перевищує кількість таких результатів за кордоном.
Тим часом з німецької мови 200 балів здобули:
В цілому ж хоча б один предмет на 200 балів склали 2414 вступників.
"Із них 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник - з трьох, а троє - з чотирьох предметів", - додали в Міносвіти.
Повідомляється, що частка тих учасників, які не склали математику в основній сесії тестування, становить 11,7% (при цьому торік цей показник був вищим - 14%).
Серед вибіркових предметів НМТ найскладнішими для учасників виявилися:
"Зауважимо, що кількість учасників НМТ, які обирають ці предмети, є незначною, тому шкала оцінювання для них стає більш чутливою", - зауважили в МОН.
Тим часом найнижчий відсоток неуспішних результатів - з географії (тест із цього предмету не склали лише 0,07% учасників).
"Ті, хто не подолав пороговий бал НМТ із деяких предметів, мають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти. Україна потребує механіків, будівельників, фахівців з агросфери, молодшого медичного персоналу", - наголосили в МОН.
Уточнюється, що саме ці напрями є перспективними на ринку праці та ключовими для відновлення країни.
У міністерстві нагадали, що на складання тесту з одного предмета кожен учасник мав годину.
При цьому у підсумку середній час виконання тесту з різних предметів є таким:
Насамкінець у Міносвіти зауважили, що НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія).
"Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час першої сесії, ще мають можливість пройти тестування, обрати освітній маршрут і скористатися підтримкою, яку держава надає вступникам через систему бюджетних пріоритетів та грантів на компенсацію вартості навчання", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, в цілому на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники (більше, ніж у 2024 році). Тим часом кількість реєстрацій тих, хто складає НМТ за кордоном, залишається стабільною.
За словами експертів, це підтверджує прагнення молоді навчатися в Україні.
Із зареєстрованих учасників НМТ 2025 - 236 529 людей - цьогорічні випускники. Інші - це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви (у віці понад 18 років).
Крім того, ми розповідали, який предмет на НМТ майже не впливає на вступ на творчі спеціальності та які предмети дають абітурієнтам перевагу в конкурсі під час вступу на різні напрямки.
Читайте також, як учасникам НМТ, які вступають до українських або закордонних вишів, оформити витяг з результатами тесту.
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