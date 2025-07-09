Рекорди НМТ-2025: скільки випускників взяли 200 балів і які предмети стали "пасткою"

Скільки учасників складали основні сесії НМТ

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, всі учасники основних сесій НМТ поточного року вже отримали свої результати.

"Уже маємо результати всіх основних сесій НМТ, в яких узяли участь 285 тисяч учасників", - розповіли у відомстві.

Уточнюється, що в цілому явка становить 91%. За кордоном - 84%.

"Показник вищий за торішній і свідчить про відповідальне ставлення випускників до участі у вступній кампанії", - наголосили в МОН.

Які предмети стали рекордними за найвищим балом

Українцям розповіли, що найбільше людей набрали рекордні 200 балів з математики. Таких учасників - 1163.

На другому місці опинилась англійська мова (765 максимальних результатів). На третьому - українська мова (200 балів отримали 658 учасників).

Зазначається, що у всіх предметах, крім німецької мови, кількість 200-бальників серед тих, хто складав тест в Україні, перевищує кількість таких результатів за кордоном.

Тим часом з німецької мови 200 балів здобули:

13 учасників в Україні;

19 учасників за кордоном.

В цілому ж хоча б один предмет на 200 балів склали 2414 вступників.

"Із них 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник - з трьох, а троє - з чотирьох предметів", - додали в Міносвіти.

Які предмети виявились для учасників найскладнішими

Повідомляється, що частка тих учасників, які не склали математику в основній сесії тестування, становить 11,7% (при цьому торік цей показник був вищим - 14%).

Серед вибіркових предметів НМТ найскладнішими для учасників виявилися:

фізика (не впорались із нею 10,3% учасників);

хімія (не впорались із нею 6%);

французька мова (4,5% учасників не подолали "порогу").

"Зауважимо, що кількість учасників НМТ, які обирають ці предмети, є незначною, тому шкала оцінювання для них стає більш чутливою", - зауважили в МОН.

Тим часом найнижчий відсоток неуспішних результатів - з географії (тест із цього предмету не склали лише 0,07% учасників).

"Ті, хто не подолав пороговий бал НМТ із деяких предметів, мають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти. Україна потребує механіків, будівельників, фахівців з агросфери, молодшого медичного персоналу", - наголосили в МОН.

Уточнюється, що саме ці напрями є перспективними на ринку праці та ключовими для відновлення країни.

Скільки часу витратили учасники на різні предмети

У міністерстві нагадали, що на складання тесту з одного предмета кожен учасник мав годину.

При цьому у підсумку середній час виконання тесту з різних предметів є таким:

з української літератури - 26 хвилин;

з історії України - 29 хвилин;

з англійської мови - 39 хвилин;

з української мови - 46 хвилин;

з математики - 49 хвилин.

Насамкінець у Міносвіти зауважили, що НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія).

"Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час першої сесії, ще мають можливість пройти тестування, обрати освітній маршрут і скористатися підтримкою, яку держава надає вступникам через систему бюджетних пріоритетів та грантів на компенсацію вартості навчання", - підсумували у відомстві.