Вступні "перегони" стартують. Як проходитиме НМТ-2025 і скільки балів треба набрати

Уже з 14 травня випускники почнуть складати НМТ, від результатів якого залежатиме їхній шанс вступити до омріяного вишу. Цьогоріч для участі у тестуванні зареєструвалось понад 300 тисяч осіб.

РБК-Україна розповідає про те, як проходитиме НМТ-2025, які предмети обов’язкові та скільки балів потрібно, щоб потрапити на бюджет.

Деталі НМТ-2025

НМТ-2025 проходитиме у дві сесії: основна триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова - з 14 по 25 липня. Абітурієнти складатимуть тести з чотирьох предметів: української мови, математики та історії України (усі три - обов’язкові), а також одного предмета на вибір - це може бути українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія.

Учасникам основної сесії уже надійшла інформація у персональні кабінети про час і місце проходження НМТ. Її не можна розголошувати із міркувань безпеки. Тестування проходитиме у спеціальних центрах, обладнаних комп'ютерами.

Тестування проходитиме в один день у два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. Між етапами передбачено 20-хвилинну перерву. У разі повітряної тривоги тестування призупинять. Якщо вона триватиме надто довго, то тестування перенесуть на інший день.

Зазначимо, що у прикордонних областях посилять заходи безпеки на час складання НМТ. Зокрема, в Сумській області тестування проведуть в укриттях.

Узяти участь у НМТ можна й за кордоном - тестування проводитиметься у визначених країнах. Скласти тест можна лише в спеціальних центрах, онлайн-формат не передбачений.

Результати основної сесії оголосять до 4 липня, а додаткової - до 30 липня.

НМТ-2025 стартує 14 травня (скриншот)

Скільки балів потрібно для вступу

Загалом на НМТ потрібно набрати не менше 100 балів, щоб вважалося, що тест складений. Тільки тоді випускник зможе подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади України.

Для вступу на бюджет необхідно набрати щонайменше 130 балів. Щодо контрактної форми навчання мінімальний прохідний бал визначає кожен заклад вищої освіти самостійно.

Втім, щоб претендувати на бюджетні місця за спеціальностями "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини", конкурсний бал має становити щонайменше 150.

Додамо також, що у кожного університету свій поріг для проходження на державну форму навчання. Торік понад 170 балів необхідно було для вступу у Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Києво-Могилянську академію та Кам'янець-Подільський державний університет. Найвищий вступний бал був у приватному університеті "Київська школа економіки" - 188 балів.

Середня кількість балів для вступу на державну форму торік (скриншот)

Що робити, якщо не подолали мінімальний поріг

Якщо учасник НМТ не подолає мінімального порогу, то може вступити лише у технікуми, ПТУ, коледжі або у деякі університети за кордоном, де не вимагають результатів тестування.

Учасник НМТ має право подати апеляційну заяву, якщо були порушення під час проведення тестування. Її розгляне регламентна комісія і може анулювати результати. У цьому випадку учаснику нададуть право пройти тестування на додатковій сесії НМТ.