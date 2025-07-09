Рекорды НМТ-2025: сколько выпускников взяли 200 баллов и какие предметы стали "ловушкой"

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что уже имеют результаты всех основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Согласно информации Министерства образования и науки, все участники основных сессий НМТ текущего года уже получили свои результаты.
"Уже имеем результаты всех основных сессий НМТ, в которых приняли участие 285 тысяч участников", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в целом явка составляет 91%. За рубежом - 84%.
"Показатель выше прошлогоднего и свидетельствует об ответственном отношении выпускников к участию во вступительной кампании", - отметили в МОН.
Украинцам рассказали, что больше всего людей набрали рекордные 200 баллов по математике. Таких участников - 1163.
На втором месте оказался английский язык (765 максимальных результатов). На третьем - украинский язык (200 баллов получили 658 участников).
Отмечается, что во всех предметах, кроме немецкого языка, количество 200-бальников среди тех, кто сдавал тест в Украине, превышает количество таких результатов за границей.
Между тем по немецкому языку 200 баллов получили:
В целом же хотя бы один предмет на 200 баллов сдали 2414 поступающих.
"Из них 250 участников получили максимальный балл по двум предметам, 31 участник - по трем, а трое - по четырем предметам", - добавили в Минобразования.
Сообщается, что доля тех участников, которые не сдали математику в основной сессии тестирования, составляет 11,7% (при этом в прошлом году этот показатель был выше - 14%).
Среди выборочных предметов НМТ самыми сложными для участников оказались:
"Заметим, что количество участников НМТ, которые выбирают эти предметы, незначительно, поэтому шкала оценивания для них становится более чувствительной", - отметили в МОН.
Между тем самый низкий процент неуспешных результатов - по географии (тест по этому предмету не сдали лишь 0,07% участников).
"Те, кто не преодолел пороговый балл НМТ по некоторым предметам, имеют возможность поступить в учреждения профессионального предвысшего и профессионального образования. Украина нуждается в механиках, строителях, специалистах из агросферы, младшем медицинском персонале", - отметили в МОН.
Уточняется, что именно эти направления являются перспективными на рынке труда и ключевыми для восстановления страны.
В министерстве напомнили, что на сдачу теста по одному предмету каждый участник имел час.
При этом в итоге среднее время выполнения теста по различным предметам является следующим:
В завершение в Минобразования отметили, что НМТ-2025 продлится до 25 июля (дополнительная сессия).
"Участники, которые по уважительным причинам не сдали НМТ во время первой сессии, еще имеют возможность пройти тестирование, выбрать образовательный маршрут и воспользоваться поддержкой, которую государство предоставляет абитуриентам через систему бюджетных приоритетов и грантов на компенсацию стоимости обучения", - подытожили в ведомстве.
Напомним, в целом на НМТ 2025 года зарегистрировались 317 083 участника (больше, чем в 2024 году). Между тем количество регистраций тех, кто сдает НМТ за границей, остается стабильным.
По словам экспертов, это подтверждает стремление молодежи учиться в Украине.
Из зарегистрированных участников НМТ-2025 - 236 529 людей - выпускники этого года. Остальные - это абитуриенты, которые возвращаются к высшему образованию после перерыва (в возрасте более 18 лет).
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