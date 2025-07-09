Рекорды НМТ-2025: сколько выпускников взяли 200 баллов и какие предметы стали "ловушкой"

Сколько участников сдавали основные сессии НМТ

Согласно информации Министерства образования и науки, все участники основных сессий НМТ текущего года уже получили свои результаты.

"Уже имеем результаты всех основных сессий НМТ, в которых приняли участие 285 тысяч участников", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в целом явка составляет 91%. За рубежом - 84%.

"Показатель выше прошлогоднего и свидетельствует об ответственном отношении выпускников к участию во вступительной кампании", - отметили в МОН.

Какие предметы стали рекордными по самому высокому баллу

Украинцам рассказали, что больше всего людей набрали рекордные 200 баллов по математике. Таких участников - 1163.

На втором месте оказался английский язык (765 максимальных результатов). На третьем - украинский язык (200 баллов получили 658 участников).

Отмечается, что во всех предметах, кроме немецкого языка, количество 200-бальников среди тех, кто сдавал тест в Украине, превышает количество таких результатов за границей.

Между тем по немецкому языку 200 баллов получили:

13 участников в Украине;

19 участников за рубежом.

В целом же хотя бы один предмет на 200 баллов сдали 2414 поступающих.

"Из них 250 участников получили максимальный балл по двум предметам, 31 участник - по трем, а трое - по четырем предметам", - добавили в Минобразования.

Какие предметы оказались для участников самыми сложными

Сообщается, что доля тех участников, которые не сдали математику в основной сессии тестирования, составляет 11,7% (при этом в прошлом году этот показатель был выше - 14%).

Среди выборочных предметов НМТ самыми сложными для участников оказались:

физика (не справились с ней 10,3% участников);

химия (не справились с ней 6%);

французский язык (4,5% участников не преодолели "порога").

"Заметим, что количество участников НМТ, которые выбирают эти предметы, незначительно, поэтому шкала оценивания для них становится более чувствительной", - отметили в МОН.

Между тем самый низкий процент неуспешных результатов - по географии (тест по этому предмету не сдали лишь 0,07% участников).

"Те, кто не преодолел пороговый балл НМТ по некоторым предметам, имеют возможность поступить в учреждения профессионального предвысшего и профессионального образования. Украина нуждается в механиках, строителях, специалистах из агросферы, младшем медицинском персонале", - отметили в МОН.

Уточняется, что именно эти направления являются перспективными на рынке труда и ключевыми для восстановления страны.

Сколько времени потратили участники на различные предметы

В министерстве напомнили, что на сдачу теста по одному предмету каждый участник имел час.

При этом в итоге среднее время выполнения теста по различным предметам является следующим:

по украинской литературе - 26 минут;

по истории Украины - 29 минут;

по английскому языку - 39 минут;

по украинскому языку - 46 минут;

по математике - 49 минут.

В завершение в Минобразования отметили, что НМТ-2025 продлится до 25 июля (дополнительная сессия).

"Участники, которые по уважительным причинам не сдали НМТ во время первой сессии, еще имеют возможность пройти тестирование, выбрать образовательный маршрут и воспользоваться поддержкой, которую государство предоставляет абитуриентам через систему бюджетных приоритетов и грантов на компенсацию стоимости обучения", - подытожили в ведомстве.