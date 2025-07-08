Не склав НМТ у 2025? Ось 3 варіанти, як вступити в коледж чи виш

У 2025 році для вступу на бакалаврат до українських вишів потрібні результати з чотирьох предметів НМТ. Водночас допустимо подавати сертифікати НМТ або ЗНО 2022, 2023 чи 2024 років.

РБК-Україна з посиланням на "Освіта.ua" розповідає, про можливі варіанти для вступників, які не змогли подолати мінімальний поріг НМТ.

Вступ до коледжу

Ті, хто не склав НМТ, можуть вступити до закладів фахової передвищої освіти (коледжів). Навчання триває близько трьох років, після чого можна вступити до вишу на скорочений термін.

Умови вступу:

індивідуальна співбесіда або творчий конкурс (залежно від спеціальності);

для контракту можливий вступ лише за мотиваційним листом.

Подання заяв - з 5 до 26 липня. Додатковий набір на контракт можливий до 20 жовтня.

Вступ до профтеху

Ще один варіант - заклад професійно-технічної освіти. Там можна здобути першу професію за 1-1,5 року. Вступ - на основі атестата (шкільного свідоцтва) і конкурсу середнього балу.

Gap year - рік на роздуми та підготовку

Можна взяти паузу на рік, аби підготуватись краще і вступити наступного року. Такий підхід називають gap year. Його можна використати на: