Пропустили НМТ? Як не втратити шанс і скласти тест пізніше

Абітурієнти, які не змогли взяти участь в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) з поважних причин, мають ще один шанс для того, щоб пройти тестування. При цьому спланувати все потрібно вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рекомендації Telegram-каналу "Уряд online".

Як скласти НМТ під час додаткової сесії

Для того, щоб пройти тестування під час додаткової сесії, потрібно подати відповідну заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти (який здійснював реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ).

Зробити це необхідно впродовж трьох робочих днів із дня проведення основної сесії НМТ (з урахуванням дня проведення тестування), в якій ви б мали брати участь.

Важливо, що подати заяву про надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, можуть ті українці, які:

пропустили основну сесію з поважних причин;

брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи (через різке погіршення стану здоров'я, дочасне припинення процедури НМТ тощо).

Крім того, до заяви необхідно додати документ, в якому буде відображено факти й обставини, які можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях НМТ.

Як подавати документи на додаткову сесію НМТ

Подавати документи на додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна у різний спосіб:

поштою - до регіонального центру (при цьому потрібно врахувати час, необхідний на доставку документів);

електронною поштою (в такому випадку датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);

особисто або через уповноважену особу (повноваження якої оформлені відповідно до законодавства).

Варто зазначити також, що розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює впродовж трьох робочих днів - з урахуванням дня їх надходження.

Поради для випускників і абітурієнтів, які пропустили основну сесію НМТ (скриншот: t.me/uriad24)